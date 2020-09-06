 

Лига наций УЕФА. Украина разгромно проиграла Испании

06.09.2020, 23:30, Новости дня

6 сентября в Мадриде национальная сборная Украины по футболу проиграла матч второго тура в четвертой группе высшего дивизиона Лиги наций. Об этом сообщает сайт УЕФА.

Сборная Испании вышла вперед уже на третьей минуте – пенальти реализовал Серхио Рамос. На 29-й минуте тот же Рамос удвоил счет.

До перерыва счет стал разгромным – на 32-й минуте отличился испанец Ансу Фати.

Во втором тайме еще раз отличились испанцы. На 84-й минуте забил Ферран Торрес.

Итоговый результат – 4:0 в пользу сборной Испании.

Параллельный матч группы Германия и Швейцария завершили вничью 1:1.

В первом туре Лиги наций УЕФА 2020 года сборная Украины выиграла у Швейцарии.

После двух туров украинцы находятся на втором месте квартета. Следующий матч украинская команда должна провести 10 октября на своем стадионе против Германии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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