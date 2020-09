US Open. Джокович запустил мячом в судью на линию и был дисквалифицирован

06.09.2020, 23:30, Новости дня

Первому номеру посева на US Open и лидеру мирового рейтинга Новаку Джоковичу из Сербии засчитали поражение в матче 1/8 финала за неспортивное поведение. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Соперником Джоковича был Пабло Каррено Буста из Испании (20-й сеяный). В первом сете серб имел три сетбола на подаче соперника при счете 5:4, но испанец выиграл семь розыгрышей подряд.

Джокович попросил медицинскую помощь. После того, как медик покинул корт, первый номер рейтинга уступил гейм на своей подаче, и счет стал 5:6. В гневе Джокович сильно пробил по мячу и попал в судью на линии.

Here is the footage of Djokovic hitting the linesman #usopen pic.twitter.com/YnbaNo9XDe

— D (@darrenb1982) September 6, 2020

После этого арбитры приняли решение о дисквалификации сербского игрока.

Джокович трижды выигрывал Открытый чемпионат США (2011, 2015, 2018).