В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

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06.09.2020, 23:08, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 14 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

У них подтвердили пневмонию. Общее число скончавшихся вирус-положительных пациентов в Москве – 4905 человек, передает ТАСС.

Накануне сообщалось о 13 умерших за сутки вирус-положительных пациентах.

Глава города Сергей Собянин сообщил, что экономика Москвы должна восстановиться в ближайшие полгода и начать расти.

Собянин также сообщил, что большинство программ поддержки бизнеса, введенных в Москве из-за коронавируса, продолжится.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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