Завершился фестиваль фестивалей «Таврида – АРТ»

06.09.2020, 22:48, Новости дня

В Крыму подвели итоги фестиваля фестивалей «Таврида – АРТ», который проходил со 2 по 6 сентября, сообщается в пресс-релизе.

В участниками фестиваля стали 2 тыс. человек, его посетили 3 тыс. зрителей. Более 250 мероприятий прошло на площадке фестиваля и более 2 тыс. стримов и концертов во дворах – по всей РФ в рамках проекта «Таврида рядом».

«Таврида – АРТ» стала огромной съемочной площадкой масштабного шоу-концерта «Таврида вдохновляет». Благодаря проекту талантливые молодые артисты смогли выступить вместе с популярными российскими исполнителями. В дуэте спели: Юлианна Караулова и Александр Кудинов, Леонид Агутин и Илья Аноприев, Полина Гагарина и Глеб Мелентьев, Сергей Лазарев и Анастасия Пашинова, Клава Кока и Марк Безроднов, ST и TARA V, МОТ и Полина Запольская, Гарик Сукачев и Любовь Павлушина. Вместе с детским хором участников Всероссийского конкурса «Большая перемена» спела Диана Арбенина.

Локациями для их творческих коллабораций стали 10 сцен вблизи знаковых арт-объектов. «Таврида – АРТ» объединила на своей площадке такие фестивальные события, как Koktebel JazzParty, Rap Koktebel, «Усадьба Jazz» и «Новая волна».

Состоялись масштабные перформансы, среди которых: «Живые краски триколора», посвященный 75-летию Победы; «Мы вместе», объединивший сотни деятелей культуры и искусств; «Танцующие холмы», ожививший неподвижные склоны арт-кластера; а также этнический перформанс «Феникс» и другие.

Были организованы модный показ молодых российских дизайнеров, выставка современного искусства Tavrida Constans и парад маломерных судов, на котором разыграли 1 млн рублей. Его победителями стали владельцы галеры «Таврида» из Судака и учебной парусной шхуны «Святая Татьяна». Вне конкурса в параде принял участие и трехмачтовый фрегат «Херсонес».

В рамках фестиваля была запущена самая масштабная офлайн- и онлайн-кастинг-платформа в России. На площадке состоялось пять офлайн- и 104 онлайн-отбора, по результатам которых более 20 молодых творцов прошли на следующий этап проектов «Нашествие», «Новая волна», «Dance Rеволюция» и «Высшая лига КВН», а победитель кастинга от «Эксмо-АСТ» получил право стать официальным голосом крупнейшего издательского холдинга России. Платформа продолжит работать в онлайне до 12 октября.

Благодаря ежедневным онлайн-трансляциям «Таврида LIVE» ключевые события фестиваля смогли увидеть более 11 млн человек. Помимо этого, в 73 регионах РФ прошел фестиваль стримов и концертов во дворах «Таврида рядом», в рамках которого молодые творцы со всей страны провели более 2 тыс. онлайн- и офлайн- культурных и образовательных мероприятий.

Также в рамках фестиваля прошел грантовый конкурс молодежных инициатив. Грантовую поддержку общей суммой 15 млн рублей получили 30 представителей 19 регионов России.

Фестиваль фестивалей завершился масштабным арт-шествием, в котором приняли участие более тысячи человек. Они прошли по территории арт-кластера в ярких костюмах разных стилей: в шествии соединились медузы и облака, фениксы и инопланетяне.

На закрытии фестиваля зрители увидели яркое шоу с участием 300 дронов, которые воссоздали в ночном небе над арт-кластером образы арт-объектов «Тавриды», а затем выстроились в важные для каждого участника фестиваля слова: #МЫВМЕСТЕ и «Мир. Любовь. Искусство».

Световое шоу представил Национальный чемпионат творческих компетенций ArtMasters – конкурс для звукорежиссеров, художников по свету, сценаристов, клипмейкеров, операторов и других представителей творческих профессий, которые остаются за кадром, но при этом делают колоссальную работу.

После отъезда участников фестиваля на территории арт-кластера «Таврида» продолжит свою работу форум молодых деятелей культуры и искусств: с 12 сентября по 10 октября здесь пройдут еще четыре творческие антишколы.

Фестиваль фестивалей «Таврида – АРТ» объединяет все направления искусства и проводится в онлайн- и офлайн-форматах. Первый фестиваль прошел в 2019 году, его зрителями стали более 92 тыс. человек. Фестиваль фестивалей «Таврида – АРТ» входит в федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Организатор проекта – АНО «Центр развития культурных инициатив».

Накануне сообщалось, что участники фестиваля «Таврида – АРТ» передали творческую эстафету суперфиналистам конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Напомним, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заявил о неограниченных возможностях для молодежи на «Тавриде – АРТ». Кириенко назвал «Тавриду – АРТ» самой масштабной площадкой кастингов, которая существует в России.