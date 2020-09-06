 

Финалисты конкурса «Лидеры России» получили возможность задать вопрос Мишустину

06.09.2020, 22:48, Новости дня

Глава российского правительства Михаил Мишустин посетит суперфинал конкурса управленцев «Лидеры России», сообщила пресс-служба кабмина.

Суперфинал пройдет в подмосковном Солнечногорске в понедельник. Мишустин выступит перед финалистами, а также ответит на их вопросы, передает ТАСС.

Открытие суперфинала конкурса «Лидеры РФ 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – состоялось в воскресенье.

Суперфиналы проводятся на базе мастерской управления «Сенеж», в состязании участвуют 300 человек, из них 270 человек вышли в последний этап по итогам региональных полуфиналов. Кроме того, по 10 человек вышло от каждого из трех спецнаправлений: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии».

Суперфиналисты конкурса поделились с газетой ВЗГЛЯД впечатлениями от участия в проекте.



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