Сборная Украины по пляжному футболу завоевала бронзу Евролиги

06.09.2020, 22:05, Новости дня

6 сентября в португальском городе Назаре сборная Украины по пляжному футболу завоевала третье место в суперфинале Евролиги. Об этом информирует Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Перед последней игрой (четвертый тур) украинцы занимали четвертое место, и на третье их могла вывести только победа над сборной Франции.

Сборная Украины разгромила французов со счетом 7:2 и обошла соперников в турнирной таблице.

В предыдущих поединках украинцы выиграли у Германии (3:3, по пенальти 4:3) и проиграли Португалии (2:4) и Швейцарии (2:4).

Победитель суперфинала лиги определится в матче сборных Швейцарии и Португалии. Обе команды одержали по три победы в трех поединках.