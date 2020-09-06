 

Сборная РФ по футболу выиграла второй матч в Лиге наций

06.09.2020, 21:48, Новости дня

Команда РФ по футболу на выезде обыграла сборную Венгрии со счетом 3:2 в матче второго тура группового этапа Лиги наций. Встреча прошла на «Пушкаш – Арене» в Будапеште при пустых трибунах.

В составе сборной РФ голы забили Антон Миранчук (15-я минута), Магомед Оздоев (34) и Марио Фернандес (46). У венгров отличились Роланд Шаллаи (62) и Неманья Николич (70), передает ТАСС.

Отмечается, что сборные РФ и Венгрии выступают в третьей группе лиги B. В другом матче группы команда Сербии позднее в воскресенье примет сборную Турции. Сборная РФ набрала шесть очков и занимает первое место, далее идут команды Венгрии (3), Турции (0) и Сербии (0).

Как при этом сообщил полузащитник российского сборной Антон Миранчук в эфире телеканала «Матч Премьер», футболисты сборной РФ должны сделать выводы из матча Лиги наций против команды Венгрии.

«Был переходный момент, потому что могли как забить еще один гол, так и пропустить. При счете 3:0 можно потерять концентрацию. Это психологический момент, надо сделать вывод», – сказал Миранчук.

Отмечается, что первый гол в матче он посвятил своей семье.

Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов высказался, что футболисты сборной РФ пропустили два гола во втором тайме матча Лиги наций с венграми, поскольку дали сопернику перехватить инициативу.

«На таком уровне нельзя давать сопернику перехватывать инициативу. Мы это сделали и поплатились пропущенными голами», – отметил Черчесов.

Напомним, 3 сентября сборная РФ по футболу обыграла команду Сербии. В составе сборной РФ голы забили Артем Дзюба (48-я минута, с пенальти; 81) и Вячеслав Караваев (69), у команды Сербии отличился Александар Митрович (78).



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