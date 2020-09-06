 

МИД Чехии назвал сроки вступления в силу санкций ЕС против Белоруссии

06.09.2020, 21:48, Новости дня

Санкции Евросоюза против представителей белорусских властей вступят в силу не позже 21 сентября, сообщил в воскресенье министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек.

«Считаю, что санкции ЕС [против представителей белорусских властей] вступят в силу не позже 21 сентября. Первоначально в санкционный список входило 20 лиц, ответственных за манипуляции в ходе [прошедших в Белоруссии 9 августа президентских] выборов и применение силы против участников акций протеста. Мы вновь наблюдаем жестокое обращение с мирными демонстрантами, так что данный список в ближайшие дни мы можем расширить», – передает ТАСС его слова.
Министр также уточнил, что целью ЕС является начало переговоров между белорусскими властями и оппозицией. По его словам, руководство республики должно выполнить обязательства, проистекающие из членства Белоруссии в ОБСЕ, и обеспечить, в частности, деятельность миссии этой международной организации в Белоруссии.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он называл оппозицию «черной сотней», уточняя, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.



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