 

В Абхазию начались поставки электроэнергии из РФ на время устранения аварии

06.09.2020, 21:08, Новости дня

Поставки электроэнергии из РФ в Абхазию начались в воскресенье вечером из-за аварии на высоковольтной линии электропередач, в результате чего половина территории республики оказалась без света, сообщила пресс-служба республиканского предприятия «Черноморэнерго».

«Переток электроэнергии из Российской Федерации осуществлен. Электроснабжение восстановлено», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Сообщается, что произошла авария на высоковольтной линии «Ачгуара». Без электроэнергии остались Сухумский, Гудаутский, Гагрский районы и г. Сухум.

В ночь на воскресенье по всей республике прошел ливень с грозой, некоторые районы восточной Абхазии из-за непогоды некоторое время были без света. Позднее подача электричества туда была восстановлена.

Тем временем Литва сообщила, что к 2025 году намерена полностью отказаться от закупок электроэнергии в России. Вайчюнас уточнил, что в плане минэнерго республики указано продолжить переговоры с Латвией и Эстонией по бойкоту БелАЭС. Как отметил министр, в этом плане особое значение приобретает синхронизации электросетей Литвы и других стран Балтии с Западной Европой с одновременным отключением от единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ).



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