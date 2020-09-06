Суперфиналисты «Лидеров России» назвали главные преимущества конкурса

06.09.2020, 21:08, Новости дня

«В порыве конкурсной суматохи, с одной стороны, ты познаешь себя. А с другой стороны – приобретаешь новые компетенции и знакомишься с людьми, которые будут определять направление развития страны», – сообщил газете ВЗГЛЯД ученый Сергей Самардак. Он и другие суперфиналисты конкурса «Лидеры России» поделились впечатлениями от участия в проекте.

«На конкурс «Лидеры России» я пришла не столько за победой, сколько за возможностью личного развития, за новыми знаниями и компетенциями. Я благодарна проекту за тот багаж знаний, который теперь у меня есть», – сказала газете ВЗГЛЯД Мария Львова-Белова, исполнительный директор АНО «Квартал Луи» из города Пенза.

Данная организация сопровождает в учебе и работе более 600 молодых людей с инвалидностью. При этом сама Львова-Белова является матерью 17 детей, четверо из которых – приемные, а еще восемь – недееспособные дети с инвалидностью под опекой.

В случае победы суперфиналистка конкурса планирует продолжить свое образование. «Также мне бы хотелось получить в наставники первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко. С его поддержкой мои локальные проекты можно вывести на федеральный уровень», – сказала Львова-Белова и добавила, что на площадке «Лидеров России» присутствует большое количество умных и грамотных людей, с которыми можно обсудить развитие социальных проектов.

В свою очередь медик Иван Луцкан рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что свой путь к суперфиналу он начал еще два года назад. «Тогда я участвовал в дистанционном этапе конкурса, но мне не хватило баллов, чтобы попасть в полуфинал. В 2019 году я решил попробовать свои силы вновь и попал в полуфинал по Дальневосточному федеральному округу. Затем, в ходе настоящей борьбы лидеров и мнений, мне удалось попасть в число суперфиналистов», – рассказал собеседник.

В настоящее время Луцкан является главным врачом Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы, преподавателем в одном из вузов и активным волонтером. Например, в период пандемии коронавируса Иван ездил по отдаленным населенным пунктам Якутии, помогая людям пожилого возраста с доставкой продуктов и лекарств. Затем ушел работать в так называемую «красную зону», где сам переболел COVID-19.

Но это не помешало медику добиться серьезных успехов на конкурсе управленцев. «В итоге я получил интересный багаж знаний, знакомств и новых идей, которыми делятся участники проекта», – сказал Луцкан.

«А мне конкурс позволил проявить свои новые качества. Я понял, что до конца себя не знал», – сообщил газете ВЗГЛЯД Сергей Самардак, проректор по научной работе Дальневосточного федерального университета, доктор физико-математических наук.

Отметим, что Самардак – ученый с двадцатилетним стажем, соавтор 94 научных публикаций, а также 12-ти патентов на изобретения и свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Кроме того, российский ученый первым в мире разработал монолитный полупроводниковый нейрон, повторяющий свойства биологического нейрона. Также примечательно, что Самардак мечтает стать лауреатом Нобелевской премии по физике, к чему стремится каждый день, проводя новые исследования.

«В порыве конкурсной суматохи ты по-другому открываешься. С одной стороны – познаешь себя. С другой стороны – приобретаешь новые компетенции и знакомишься с людьми, которые будут определять направление развития страны. Все это помогает не только развиваться, но и запустить совместные проекты», – подчеркнул Самардак.

Напомним, в воскресенье на площадке мастерской управления «Сенеж» в подмосковном городе Солнечногорск прошло открытие суперфинала конкурса «Лидеры РФ 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Как отмечают организаторы конкурса, программа суперфинала разделена на два дня. В воскресенье прошел так называемый «оценочный день». Вначале суперфиналисты приняли участие в «разогревающих» играх, после которых перешли к решению «сложных кейсов реальных проблем».

Суть проблем организаторы не раскрыли, однако уточнили, что речь идет о вопросах, которые касаются управления, бизнеса и ведения переговоров. Кроме того, на церемонии открытия суперфинала 300 участников получили сертификаты на обучение в любом из российских вузов в размере 1 млн рублей.

Во второй день суперфинала, который состоится в понедельник, участников ждут лекции, мастер-классы и спортивные курсы с участием российского гимнаста и четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова.

А вечером состоится церемония торжественного закрытия суперфинала и награждение 100 победителей конкурса, которые получат наставников из числа ведущих государственных деятелей страны, а также руководителей крупных корпораций и бизнеса. Кроме того, из победителей могут быть отобраны участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Ранее политолог Анна Федорова рассказала газете ВЗГЛЯД, почему конкурс «Лидеры России» является уникальным проектом для всего мира.