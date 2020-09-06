 

МВД Белоруссии пообещало применить силу на те же действия со стороны протестующих

06.09.2020, 21:08, Новости дня

Протестующие в Белоруссии могут предпринять силовые акции, в таком случае МВД республики также ответит применением силы, сообщил в воскресенье министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев в эфире государственного телеканала СТВ.

«Про силовую акцию [в ходе протестов] скажу так: она возможна, не исключено, что у этих людей не весь пыл загас, ну пусть попробуют, ОМОН на месте, МВД на месте, мы не дрогнем», – передает ТАСС его слова.

В воскресенье сотрудники силовых структур Белоруссии перекрыли дорогу демонстрантам у гостиницы «Минск», примерно в 400 метрах от площади Независимости. Также милиция установила заграждения на Октябрьской площади.

В субботу оппозиция в Белоруссии объявила ультиматум белорусским преподавателям, ректорам и деканам вузов, заявив, что им необходимо присоединяться к несанкционированным митингам, или же студенты заберут документы и уедут учиться в другое место.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он называл оппозицию «черной сотней», уточняя, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.



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