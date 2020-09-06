Аэроплан упал в Новой Москве

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06.09.2020, 20:48, Новости дня

Два человека пострадали при падении аэроплана в районе деревни Бабенки в Новой Москве, сообщил в воскресенье источник в экстренных службах.

«В районе деревни Бабенки упал аэроплан, пострадали двое», – передает ТАСС его слова.

Напомним, в середине августа учебный самолет Л-39 разбился в Краснодарском крае. При выполнении планового учебно-тренировочного полета в Краснодарском крае потерпел аварию учебный самолет Л-39 учебной авиационной базы. Экипаж, состоящий из двух человек, катапультировался. Летчики не пострадали.

В июле истребитель ВВС США F-16 Viper разбился во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико. Летчик катапультировался, он отделался незначительными травмами.



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