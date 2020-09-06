Историк оценил заявление Киева о том, что «украинцы дали РФ цивилизацию»

06.09.2020, 20:48, Новости дня

«Русские строили Украину, а этнические украинцы строили и даже сейчас строят массу объектов в России. Это должно нас объединять, а не разъединять, как это делает Кулеба», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Владимир Корнилов. Так он прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что украинцы принесли в Россию цивилизацию.

«Кулеба действительно прав в том, что этнические украинцы осваивали многие земли России, включая Сибирь и Дальний Восток. Они ехали на вахты, создавали поселки. Но вся их деятельность велась в рамках единого государства», – рассказал историк и публицист Владимир Корнилов.

«То есть, как это ни парадоксально, Кулеба прав. Но он должен был рассказать о том, как русские люди ехали на юг России, строили там города, поселки и осваивали дикие края. Мои русские предки осваивали дикую степь, которая сейчас называется Донбассом», – отметил собеседник.

«Мы взаимно обогащали друг друга. Русские строили Украину, а этнические украинцы строили и даже сейчас строят массу объектов в России. И это должно нас объединять, а не разъединять, как это делает Кулеба», – подчеркнул историк.

Корнилов также указал на тот факт, что некоторые современные историки пытаются доказать, будто бы древние украинцы окультурили не только Россию, но и весь мир, дав человечеству грамоту, демократию и прочее. «Хотя понятно, что это глупости», – добавил эксперт.

«Также они не раз говорили, что церковные деятели Киево-Печерской лавры ездили в центральнорусские земли, куда приносили элементы своей культуры. Да, это факт. Но они не были украинцами. В тот же Киев Рюрики пришли из уже сформировавшегося Новгорода. Разве они не принесли с собой элементы своей культуры?», – риторически заметил Корнилов и добавил, что во взаимном обогащении друг друга «и была наша сила на протяжении веков».

Что касается целей подобного заявления со стороны Кулебы, то оно было сказано в контексте обсуждения судебного процесса против Сибирского центра украинской культуры «Серый клин». По мнению главы МИД Украины, сам процесс является следствием того, что ФСБ РФ «не удалось получить контроль над «Серым клином».

Но в реальности, как следует из материалов дела, в организации не публиковались отчеты об использовании имущества за 2016 и 2017 годы, не представлялась ежегодная информация о деятельности за 2017 год. Ко всему прочему, организация не соблюдает требований учредительных документов. Учет членов не велся, а в руководящий и контрольный органы избраны лица, не являющиеся членами организации. Также в организации не утверждаются годовые отчеты и годовой бухгалтерский баланс; устав не соответствует законодательству, отмечает омский портал БК-55.

«Но посмотрите, что в это же время творится на Украине и чего не замечает Кулеба? Недавно в Херсоне спецслужбы захватили Татьяну Кузьмич, которая возглавляла общественную организацию «Русич». Они навешивают на нее чуть ли не шпионаж, будто бы преподаватель русского языка поставляла секретнейшие сведения российским специалистам. Но этого глава МИД Украины почему-то не замечает», – сказал Корнилов.

«Украина внаглую захватывает лидеров русских организаций, пополняя, как они говорят, обменный фонд. Но при этом они пытаются найти несуществующие преследования этнических украинцев в России. Вот вам и пример двойных стандартов», – резюмировал Корнилов.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы принесли цивилизацию на отдельные территории России, «строили хозяйство, леса превращали в поселки и города, строили экономику».

По его словам, именно украинцы, а не русские, занимались развитием экономики в этих регионах, об этом стоит помнить как украинскому руководству, так и России. Какие именно регионы РФ развили украинцы вместо россиян, Кулеба не уточнил.

Напомним, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обосновал украинские претензии на Кубань тем, что в гимне Украины есть строчка «от Сяна до Дона».

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, когда и как были придуманы «древние украинцы» и когда в целом возникли слова «Украина» и «украинец».