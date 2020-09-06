 

В Минске неизвестные в масках разбили дверь кафе дубинками, чтобы задержать участников Марша единства

06.09.2020, 20:45, Новости дня

Вечером 6 сентября группа мужчин в штатском напала на кафе в районе станции метро “Немига” в Минске. Кадры нападения опубликовало издание TUT.BY.

Люди в балаклавах выбили стеклянные двери кафе и начали задерживать находившихся там людей.

На Немиге неизвестные в масках выбивают стекла в кафе и задерживают людей. pic.twitter.com/FIQnPvlHNa

— TUT.BY (@tutby) September 6, 2020

Сотрудник кафе рассказал, что незадолго до инцидента некоторые участники Марша единства, который сегодня проходил в столице Беларуси, зашли в заведение. Напавшие увели трех или четырех демонстрантов в неизвестном направлении.

Сотрудник кафе, в котором разбили стекла — о том, что произошло. Женщина на фоне говорит, что «по телевизору потом покажут, что это мы». pic.twitter.com/OzQEAcWkKL

— TUT.BY (@tutby) September 6, 2020

На видео с другого ракурса заметно, что посетители пытались отбить задержанных, в ответ неизвестные начали колотить людей дубинками.

ВИДЕОВидео: TUT.BY. Политика / YouTube

На акцию протеста в Минске 6 сентября собралось около 100 тысяч человек. Вечером начались массовые задержания участников марша.

Массовые акции в Беларуси продолжаются с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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