В столице Поморья стартовал всероссийский образовательный форум «Арктика. Сделано в России»

06.09.2020, 19:48, Новости дня

Сегодня в Архангельске на площадке областного Дома молодежи начал работу всероссийский образовательный форум «Арктика. Сделано в России». В этом году в нем принимают участие 105 молодых людей из 23 регионов России. Это специалисты различных отраслей, актуальных на территории Арктики.

«Попасть на форум было очень сложно. Надо было доказать свою значимость, пройти онлайн-собеседования, здесь у ребят есть всё необходимое: базы данных, технологические решения, насыщенная образовательная программа, лучшие федеральные эксперты по разным темам», – передает издание Dvinanews слова начальника управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию администрации губернатора и правительства Архангельской области Григория Ковалева.

Отмечается, что форум охватывает обширный спектр направлений. Среди них – социализация молодежи, нуждающейся в особой заботе государства, вовлечение представителей нового поколения в работу средств массовой информации, поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями, развитие молодежного самоуправления.

Кроме того, участники форума обсудят темы инноваций и стартапов, содействия в подготовке и переподготовке специалистов в сфере государственной молодежной политики, развития международного и межрегионального сотрудничества, формирования у молодежи традиционных семейных ценностей.

Как отметил помощник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, главный замысел форума – привлечь молодежь к решению государственных задач, и одна из них – освоение Арктики.

«Участники форума предлагают свои прорывные решения, порой нестандартные и, может быть, требующие гораздо меньших ресурсов», – считает он.

Помимо прочего, в рамках форума проходит грантовый конкурс Росмолодежи. На форуме ребята разрабатывают проектные решения и защищают свои заявки. Грант может достигать полутора миллионов рублей. Все проекты молодежи, имеющие ценность для развития Арктики, получат федеральную поддержку.