Схимонаха Сергия вызвали на суд по вопросу отлучения от церкви

06.09.2020, 19:48, Новости дня

Епархиальный церковный суд в понедельник проведет заседание по делу лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова), его могут отлучить от церкви.

«Очередное заседание Епархиального церковного суда по делу схимонаха Сергия, изверженного из сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов и ряда Апостольских правил и Церковных канонов, намечено на понедельник, 7 сентября 2020 года. Схимонах Сергий (Романов) вызван на суд в качестве обвиняемого в нарушении 28 правила Святых Апостолов, что грозит ему отлучением от Святой Церкви», – говорится в сообщении пресс-службы Екатеринбургской епархии, передает РИА «Новости».

В тексте судебной повестки отмечается, что Сергий не подчинился решению о лишении его сана и продолжил совершать богослужения.

На суд в качестве подозреваемых также вызваны ряд клириков, продолживших служение со схимонахом Сергием.

Основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 – это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «свободы и работы». Из-за высказываний церковный суд лишил его сана.