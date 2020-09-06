 

В Минске силовики распылили слезоточивый газ, когда участник протестов писал на щитах: “Лука, уходи!”

06.09.2020, 19:29, Новости дня

Телеканал “Белсат” показал кадры применения белорусскими силовиками слезоточивого газа возле Дворца независимости в Минске, где сегодня на акцию протеста собралось около 100 тысяч человек.

Демонстрант краской писал на щитах милиционеров: “Лука, уходи!”, но не успел дорисовать последнюю букву: милиционеры, стоявшие в оцеплении, пустили газ через щели.

TUT.BY сообщил, что милиция дважды пускала газ, когда демонстранты начали покидать площадь перед дворцом. “Силовики выбежали из-за заграждения, когда перед ним осталось примерно два десятка человек, и задержали нескольких парней”, – информирует корреспондент издания.

По данным правозащитного центра “Весна”, в Минске число задержанных выросло до 121; ранее было известно о 81 задержании.

6 сентября – 29-й день протестных акций в Беларуси. В МВД страны граждан призвали не принимать в них участие, так как протесты несанкционированные.

Массовые акции в Беларуси продолжаются с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.



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