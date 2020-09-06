 

Лукашенко дает понять, что ради российского покровительства готов на все – Белковский

06.09.2020, 19:29, Новости дня

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко пытается добиться покровительства России в ситуации с протестами. Такое мнение российский политолог Станислав Белковский выразил 5 сентября в эфире радиостанции “Эхо Москвы”.

“Сейчас Александр Григорьевич дает понять, что ради российского покровительства он готов на все. Но кто ж ему верит? Ему не верит ни один человек в мире”, – сказал он.

Политолог предположил, что “никакой любви” к Лукашенко у президента РФ Владимира Путина нет, потому что тот “кидал Россию многократно”.

“Компромисс здесь возможен. Возможна и легализация военной базы России в Беларуси, что исключит интеграцию Беларуси в НАТО и тем самым удовлетворит Владимира Путина в этом смысле и вопросе. В том числе и по поводу сохранения радиолокационной станции “Волга”, которая считается важной частью российской системы раннего предупреждения о ракетном нападении. И так далее”, – объяснил Белковский.

По его словам, “возможны и более грубые и брутальные варианты типа создания объединенных вооруженных сил Союзного государства”.

“Это означает не объединение армий, а создание некоего единого контингента, частично состоящего из россиян, частично из белорусов, который будет расквартирован в Беларуси и наводить ужас на всех”, – отметил политолог.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны около 8 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Путин заявлял о готовности оказать помощь Лукашенко в подавлении протестов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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