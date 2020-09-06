 

В России женщину оштрафовали за фотографию носков с рисунком конопли

06.09.2020, 19:29, Новости дня

В России на 4 тыс. руб. (1470 грн) оштрафовали жительницу Пензы Юлию Коткову, которая разместила в соцсетях фотографии носков, на которых изображена конопля. Об этом со ссылкой на постановление Ленинского райсуда Пензы проинформировал 6 сентября “МБХ медиа”.

Женщину признали виновной по ч. 1 ст. 6.13 (пропаганда наркотиков в интернете) Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Судья решил, что размещение фотографий в Instagram и “ВКонтакте” является “незаконной рекламой растения, содержащего наркотические средства”.

Коткова свою вину признала и уведомила, что носки с рисунком конопли она уже выбросила.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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