У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,6

06.09.2020, 18:48, Новости дня

Землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано в воскресенье у побережья Филиппин, сообщила Геологическая служба Соединенных Штатов.

Отмечается, что эпицентр находился в 34 км к юго-востоку от города Малита с населением около 41 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 115 км, передает ТАСС.

Данные о пострадавших, разрушениях или угрозе цунами не поступали.

Это уже второе землетрясение за короткое время. Так, 16 августа у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5 баллов. Эпицентр подземных толчков находился в 40 км к юго-востоку от населенного пункта Баско в провинции Батанес и залегал на глубине 1 км.