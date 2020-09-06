 

У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,6

06.09.2020, 18:48, Новости дня

Землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано в воскресенье у побережья Филиппин, сообщила Геологическая служба Соединенных Штатов.

Отмечается, что эпицентр находился в 34 км к юго-востоку от города Малита с населением около 41 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 115 км, передает ТАСС.

Данные о пострадавших, разрушениях или угрозе цунами не поступали.

Это уже второе землетрясение за короткое время. Так, 16 августа у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5 баллов. Эпицентр подземных толчков находился в 40 км к юго-востоку от населенного пункта Баско в провинции Батанес и залегал на глубине 1 км.



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