США выступили с заявлением в связи с освобождением кубинского журналиста Киньонеса

06.09.2020, 18:35, Новости дня

США выступили с заявлением по поводу освобождения независимого кубинского журналиста Роберто де Хесуса Киньонеса, вновь подчеркнув при этом несправедливый характер вынесенного ему приговора.

«Правительство США радо видеть, что независимый журналист Роберто де Хесус Киньонес воссоединился со своей семьей после года неоправданных страданий, будучи узником совести на Кубе, – отметил госсекретарь Помпео в заявлении, распространенном в воскресенье. – Тем не менее, мы вновь решительно осуждаем то, что он был несправедливо заключен в тюрьму просто за то, что выполнял свою работу».

Помпео напомнил, что 7 августа 2019 года кубинский режим признал Киньонеса виновным по сомнительным обвинениям в сопротивлении и неповиновении и приговорил его к году заключения в трудовом лагере.

«Его задержание и судебный процесс характеризовались вопиющим пренебрежением к правовым нормам, что является типичным для кубинского режима, – отметил госсекретарь. – Кубинские власти сообщили Киньонесу о характере обвинений лишь за несколько минут до судебного процесса и не позволили его юридическому представителю присутствовать в зале суда».

«Прокуратура режима не позволила Киньонесу представить свидетельства телесных повреждений, нанесенных ему полицейскими, которые арестовывали его. В марте ему было отказано в условно-досрочном освобождении», – констатировал Помпео.

«Постыдно, что кубинский режим заключил в тюрьму журналиста, единственное "преступление" которого состоит в том, что он добивается появления более транспарентного общества, – подчеркнул глава американской дипломатии. – Но это и неудивительно. Режим использует любые предлоги, чтобы заставить замолчать своих критиков и нарушать права человека, включая право на свободу выражения и гарантии справедливого судебного разбирательства».

«Мы призываем наших демократических партнеров во всем мире сделать соблюдение прав человека необходимым условием любых отношений с Кубой», – резюмировал Помпео.