Украина обвинила пророссийских сепаратистов в нарушении режима прекращения огня

06.09.2020, 18:35, Новости дня

Пророссийские сепаратисты на востоке Украины в воскресенье нарушили режим прекращения огня, ранив солдата правительственных войск, сообщили украинские военные.

Сепаратисты открыли огонь из гранатомета по войскам в районе Красногоровки, говорится в сообщении военных. Представители сепаратистов были недоступны для комментариев.

По заявлению украинских военных, обстрел указывает на то, что пророссийские силы хотят сорвать соглашение о полном прекращении огня с 27 июля, достигнутое при участии переговорщиков ОБСЕ.

Тлеющий конфликт между украинской армией и поддерживаемыми Россией сепаратистами, начавшийся в 2014 году, унес жизни более чем 13 тысяч человек.