Диетолог перечислила продукты для здоровья сердечно-сосудистой системы

06.09.2020, 18:08, Новости дня

Залогом здорового сердца является правильное питание, сказал диетолог Фатма Байсал Юсуф.

Диетолог рекомендовала каждый день употреблять по одной дольке чеснока для укрепления сосудов, передает РИА «Новости».

Юсуф подчеркнула важность для сердечного здоровья употребления в пищу рыбы и рыбьего жира из-за высокого содержания в них жирных кислот Омега-3 и выраженных антиоксидантных свойств. Это препятствует образованию тромбов.

Также специалист посоветовала два-три раза в неделю есть фундук и грецкие орехи, а еще добавлять в еду перетертые семена льна. Такая рекомендация тоже связана с употреблением полиненасыщенных жирных кислот.

Черный чай и кофе диетолог советует заменить на зеленый чай, предотвращающий развитие сердечно-сосудистых заболеваний из-за содержания полифенолов.

Из фруктов и овощей внимание предлагается уделить помидорам, красному винограду и арбузу.

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