 

Эпидемиолог: К ноябрю в Украине возникнет ситуация, как в Италии, – медики будут из трех пациентов с COVID-19 выбирать одного

06.09.2020, 18:05, Новости дня

Через два месяца в Украине возникнет критическая ситуация с наплывом больных COVID-19. Об этом в интервью “Главкому” сказал кандидат медицинских наук, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин.

“Не хочу пугать, но просто как инфекционист понимаю: в конце октября – начале ноября мы получим точно такую же ситуацию, как была весной в Италии или Испании, когда в больницу будут свозить огромное количество больных и медики вынуждены будут из трех пациентов выбирать одного, чьи шансы на выздоровление высоки, и лечить его”, – заявил он.

Основные предпосылки для кризиса – недоверие украинцев центральной власти и большой риск массовых заражений, считает Александрин.

“По моим наблюдениям, сейчас огромная проблема – внутренне коллективные вспышки. Один больной человек пришел на работу в крупное предприятие, там почихал-покашлял, всех позаражал, а через несколько дней получил лабораторное подтверждение COVID-19. Вот вам и вспышка”, – пояснил эпидемиолог.

По его словам, правительство должно постоянно вести диалог с населением, объясняя опасности коронавируса, а не ограничиваться сухим ежесуточным отчетом о количестве больных и умерших.

“Нужно объяснять логику ограничений. К примеру, какого черта нужно одевать маску в закрытых помещениях, таких как супермаркеты; для чего нужно сохранять полутораметровую дистанцию; зачем качественно намыливать руки в течение 20 секунд и вытирать их одноразовым полотенцем. К слову, также необходимо разъяснять эпидемиологические особенности COVID-19: жизнь показала, что основные эпидемические представления с этим вирусом не срабатывают. Например, общество ожидало, что летом произойдет снижение количества больных, как это бывает с гриппом, но этого не случилось”, – добавил Александрин.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрировано 135 894 случая COVID-19, 2846 человек умерли, 62 227 пациентов уже выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Тихановская сказала, когда вернется в Белоруссию

01.08 / Трамп обеспокоился из-за разрыва в доходах миллиардеров и простых американцев

06.07 / Путин поздравил Назарбаева с 80-летием

13.07 / Набиуллина оценила возможность нового снижения ключевой ставки

18.08 / Cъезд демократов: Сандерс, Мишель Обама призвали голосовать за Байдена

03.09 / Шмыгаль объяснил, почему Кабмин не рассмотрел проект указа Зеленского о назначении его отцу пожизненной стипендии

20.07 / Медцентр в Грозном закрыли за фиктивные справки об отсутствии коронавируса

13.08 / Обновленный седан Hyundai Elantra N Line представлен официально

08.08 / Компания Kia обновила седан и хэтчбек Kia Rio для рынка США

14.07 / Названы признаки умных людей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска