Глава миграционной службы Украины завел роман с украинкой, которую не эвакуировали из Уханя из-за собачки

06.09.2020, 18:05, Новости дня

Глава Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ) Максим Соколюк сообщил 6 сентября в Facebook о своем романе с Анастасией Зинченко – украинкой, которую отказывались забирать из китайского Уханя вместе с ее собачкой.

“Помощь в решении проблем и планирование возвращения домой в Украину перешло со временем в личное общение. Много общего, одинаковые взгляды на жизнь и отношение к происходящему. Личная встреча в конце апреля, после возвращения в Украину… Это любовь, и мы счастливы”, – написал он.

Все почалось 20022020 (як багато цифр 0 та 2), з мого телефонного телефонного дзвінка в 10.42, майже 7 місяців тому…. Posted by Maxim Sokolyuk on Pühapäev, 6. September 2020

“Українські новини” обратили внимание, что в декларации за 2019 год Максим Соколюк указал жену Юлию и что разница в возрасте чиновника и Анастасии – более 20 лет.

Позже глава ГМСУ прояснил в Facebook ситуацию о своей семье.

“Я подал на развод в апреле, и с августа уже разведен”, – отметил Соколюк.

Багато людей не зрозуміли, та вигадують різні версії – так, я подав на розлучення в квітні, та з серпня вже розлучений Posted by Maxim Sokolyuk on Pühapäev, 6. September 2020

В феврале Зинченко, находившаяся в Ухане, где произошла вспышка коронавируса, не была эвакуирована из-за отказа оставлять собаку. В посольстве ей сказали, что на питомца необходимо оформить специальные документы.

Позже ей позвонил президент Украины Владимир Зеленский и пообещал взять ситуацию под личный контроль.

4 марта Зинченко заявляла, что не планирует возвращаться в Украину без своего питомца.

1 мая она сообщила, что уже дома, в Украине.