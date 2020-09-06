 

Трамп обвинил демократов в запуске кампании дезинформации против него

06.09.2020, 17:48, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил демократов в том, что они запустили масштабную кампанию дезинформации против него.

«Демократы вместе с коррумпированными «фейковыми» СМИ запустили массивную кампанию по дезинформации, ничего похожего на которую раньше не было. Они будут говорить все, что угодно, как, к примеру, последняя ложь про меня и военнослужащих, в надежде, что она приживется», – написал Трамп в своем Twitter.



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