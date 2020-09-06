 

Австриец провел рекордные 2,5 часа в кабине со льдом

06.09.2020, 17:48, Новости дня

Австриец Йозеф Кеберл установил мировой рекорд по наиболее продолжительному контакту тела человека со льдом – 2,5 часа, побив свой собственный прошлогодний рекорд в два часа восемь минут и 47 секунд.

По словам экстремала, одна из его целей заключалась в том, чтобы привлечь внимание к таянию ледников, передает РИА «Новости».

«Отказаться от негативных убеждений, мотивировать себя и в первую очередь поверить в себя. Это то, что я хочу передать», – сказал рекордсмен.

Просидев во льду 2,5 часа, Кеберл выразил желание съесть мороженое.

Мировой рекорд был установлен в городе Мельк в Нижней Австрии.

Ранее сообщалось о рекорде по длительности заражения коронавирусом: пациентка в Бразилии была носителем COVID-19 в течение пяти месяцев.

 



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