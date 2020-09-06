 

Германия не исключает введения санкций против России в связи с отравлением Навального

06.09.2020, 17:10, Новости дня

Министр иностранных дел Германии не исключил возможности введения санкций против России, если Кремль в ближайшее время не представит информацию о предполагаемом отравлении оппозиционного лидера Алексея Навального.

Хайко Маас заявил германской газете Bild am Sonntag, что есть «несколько признаков», указывающих на то, что за атакой стоит Москва.

«Если в ближайшие дни Россия не поможет прояснить, что произошло, мы будем вынуждены обсудить ответные меры с нашими союзниками», – заявил Маас, отметив, что любые санкции должны быть «точечными». В настоящее время Германия возглавляет Европейский Союз.

«Мы очень рассчитываем на то, что российское правительство раскроет это тяжкое преступление, – заявил Маас. – Если правительство не имеет никакого отношения к атаке, то в его собственных интересах подкрепить это фактами».

Маас даже не исключил санкций в отношении строящегося газопровода «Северный поток – 2» стоимостью 11 миллиардов долларов.

«Я надеюсь… что российская сторона не вынудит нас изменить позицию по "Северному потоку"», – сказал он.

По словам Мааса, Германия готова пойти на возможное сворачивание проекта после соответствующих оценок, и что дискуссии о санкциях не должны «сводиться» к одному пункту.

Ранее на этой неделе правительство Германии заявило, что Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим агентом «Новичок».

«Лишь небольшое число людей имеет доступ к "Новичку", и этот яд был использован российскими спецслужбами для атаки против бывшего агента Сергея Скрипаля», – подчеркнул Маас в интервью германской газете.

Британские власти утверждали, что «Новичок» был использован против российского двойного агента и его дочери в 2018 году.

В беседе с журналистами после экстренного совещания послов НАТО по Навальному в Брюсселе в пятницу генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что «любое применение химического оружия демонстрирует полное неуважение к человеческим жизням и является неприемлемым нарушением международных норм и правил».

По словам Столтенберга, члены альянса согласились, что Россия должна в полной мере сотрудничать в проведении беспристрастного расследования под надзором Организации по запрещению химического оружия. Члены НАТО также согласились с тем, что Россия должна ответить на ряд серьезных вопросов, сказал он.

Кремль отверг обвинения в том, что именно он стоит за внезапной болезнью ведущего российского оппозиционного политика.

Известный критик президента России Владимира Путина и расследователь коррупционных дел, Навальный заболел во время перелета в Москву из Сибири. Самолет с ним совершил экстренную посадку в Омске.

Его помощница сообщила, что Навальный пил чай в кафе в аэропорту, который по ее мнению, был отравлен.

Через три дня Навальный был перевезен в клинику «Шарите» в Берлине для «обширного медицинского обследования» по настоянию его жены и соратников на фоне возмущения международного сообщества.



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