 

Ликвидирован уничтоживший более 20 жилых домов лесной пожар в Харьковской области

06.09.2020, 16:48, Новости дня

Украинские спасатели потушили пожар в селе Горобиевка Харьковской области, который возник 2 сентября и уничтожил более 20 жилых домов, сообщила в воскресенье пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«По состоянию на 15.00 (совпадает с мск) 6 сентября пожар [в лесном массиве вблизи села Горобиевка Двуречанского района] ликвидирован», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Также уточняется, что пока на месте стихии остаются 46 спасателей и 13 единиц техники.

Лесной пожар на территории Двуречанского лесничества в Харьковской области возник 2 сентября, общая площадь возгорания составила 500 га. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на села Горобиевка и Гряниковка. В результате полностью был уничтожен один населенный пункт, сгорели 22 дома, отселены 33 человека. Из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился один человек.

Ранее сообщалось, что в Тарасовском районе Ростовской области погасили крупный лесной пожар, возгорание охватывало более 1,5 тыс. гектаров.

Напомним также о лесных пожарах в Краснодарском крае, в том числе о возгорании в заповеднике «Утриш».



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