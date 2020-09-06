 

Более 7,5 млн жителей Японии получили указание эвакуироваться из-за тайфуна

06.09.2020, 16:08, Новости дня

В Японии 7,5 млн жителей получили указание эвакуироваться из-за надвигающегося супертайфуна «Хайшэнь».

Указание к эвакуации получили в префектурах Фукуока, Сага, Нагасаки, Кумамото, Оита, Миядзаки и Кагосима и 11 префектурах южной и юго-западной части Японии, передает ТАСС.

Национальное метеорологическое управление Японии предупреждает о возможности выпадения 600 мм осадков за сутки. В некоторых районах скорость ветра достигает отметки в 50 м/с. Не менее шести человек сбило с ног сильными порывами ветра, из-за разрыва линий электропередачи без электроснабжения остались свыше 85 тыс. домов.

Из-за приближающегося тайфуна в воскресенье были отменены свыше 550 внутренних авиарейсов. Железнодорожный оператор JR West принял решение приостановить движение скоростных поездов на западе и юго-западе страны с 7 сентября.

Крупные национальные компании, такие как Toyota, Honda и Mitsubishi Heavy Industries приняли решение приостановить работу своих заводов в регионе. Так же поступили владельцы крупной торговой сети 7-Eleven.

В конце августа в сторону Японии двигался тайфун «Бави», скорость ветра в центре тайфуна достигала 18 метров в секунду. В октябре прошлого года жертвами тайфуна «Хагибис» в Японии стали 73 человека, 14 пропали без вести. Мощный тайфун обрушился на Японию 12 октября.



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