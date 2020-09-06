 

Российские самолеты Ту-142 Северного флота провели ледовую разведку в Арктике

06.09.2020, 15:48, Новости дня

Экипажи самолетов дальней противолодочной авиации Северного флота выполнили ледовую разведку в Арктике по маршруту перехода кораблей и судов арктической группировки флота, сообщили в воскресенье в пресс-службе Северного флота.

«Два экипажа противолодочных самолетов Северного флота Ту-142 выполнили полет в высоких арктических широтах. Одной из задач летчиков была ледовая разведка по маршруту перехода кораблей и судов арктической группировки Северного флота, которая действует в восточной части Карского моря возле побережья полуострова Таймыр», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Также уточняется, что во время полета экипажи самолетов отработали пилотирование над безориентирной местностью, провели наблюдение за фактическим состоянием ледовой обстановки в морях российского сектора Арктики и другие поставленные задачи. После выполнения полетного задания летчики благополучно вернулись на аэродром базирования.

Как отметили в пресс-службе, полученная от летчиков информация о ледовой обстановке была передана на флагман арктической группировки Северного флота – большой противолодочный корабль «Североморск».

Напомним, в июле российские Ту-142 провели плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, продолжительность полета составила 12 часов. На некоторых участках маршрута российские самолеты сопровождали норвежские F-16 с авиабазы в Исландии.

В марте командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявляло о том, что американские F-22 и канадские CF-18 якобы перехватили два российских самолета-разведчика Ту-142 у побережья Аляски.



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