Линкявичюс заявил, что ЕС бездействует в ситуации с Беларусью

06.09.2020, 14:05, Новости дня

Страны Евросоюза должны поддержать стремление к демократии со стороны белорусского народа и помочь ему в противодействии России. Такое мнение в интервью Financial Times высказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Он отметил, что доверие к внешней политике ЕС подрывается бездействием в отношении Беларуси, где блоку необходимо поощрять демократию и противодействовать влиянию России.

По его словам, Европа должна оказать “значительную и ощутимую” помощь белорусской оппозиции. Линкявинчюс подчеркнул, что белорусский народ не должен чувствовать себя покинутым, а ЕС должен предоставить им перспективу быть в числе демократических государств.

Линкявичюс указал также на возможную роль РФ в ситуации с белорусскими протестами и напомнил о войне в Грузии в 2008 году и аннексии украинского Крыма. Глава литовского МИД добавил, что ЕС сейчас “понимает” Россию “лучше, чем 10 лет назад”.

Массовые акции протеста в Беларуси продолжаются с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 173 человека. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России. По последним данным МВД страны, на протестах 4 сентября силовики задержали 41 человека.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси “не были ни свободными, ни справедливыми”, а власти применили “непропорциональное и неприемлемое насилие” к протестующим.