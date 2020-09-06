 

Линкявичюс заявил, что ЕС бездействует в ситуации с Беларусью

06.09.2020, 14:05, Новости дня

Страны Евросоюза должны поддержать стремление к демократии со стороны белорусского народа и помочь ему в противодействии России. Такое мнение в интервью Financial Times высказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Он отметил, что доверие к внешней политике ЕС подрывается бездействием в отношении Беларуси, где блоку необходимо поощрять демократию и противодействовать влиянию России.

По его словам, Европа должна оказать “значительную и ощутимую” помощь белорусской оппозиции. Линкявинчюс подчеркнул, что белорусский народ не должен чувствовать себя покинутым, а ЕС должен предоставить им перспективу быть в числе демократических государств.

Линкявичюс указал также на возможную роль РФ в ситуации с белорусскими протестами и напомнил о войне в Грузии в 2008 году и аннексии украинского Крыма. Глава литовского МИД добавил, что ЕС сейчас “понимает” Россию “лучше, чем 10 лет назад”.

Массовые акции протеста в Беларуси продолжаются с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 173 человека. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России. По последним данным МВД страны, на протестах 4 сентября силовики задержали 41 человека.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси “не были ни свободными, ни справедливыми”, а власти применили “непропорциональное и неприемлемое насилие” к протестующим.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08 / В Тернопольской области роженица выбросила ребенка в туалет и ушла спать – полиция

09.07 / PayPal объявила о прекращении внутренних переводов в России

28.08 / Star Tribune – появление российской подлодки взволновало жителей Аляски

04.08 / Московская биржа открылась ростом

03.09 / Россию уравняли с Ботсваной по уровню качества элит

25.06 / В Госдуме заявили о невозможности двойного голосования по Конституции

30.07 / Новое поколение кроссовера Mazda CX-5 может сменить название

01.08 / Количество выздоровевших от коронавируса превысило 10 млн человек

08.08 / Захарова объяснила, почему Киев «не понимает» Минские соглашения

12.07 / Американцев предупредили о риске задержания и допроса в Китае

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска