 

“Не заигрались ли вы в революцию?” В МВД Беларуси раскритиковали протестные митинги

06.09.2020, 12:50, Новости дня

Официальный представитель министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова раскритиковала участие в протестных акциях детей. Об этом она написала в своем Telegram.

“Я с ужасом наблюдаю за происходящим и задаюсь вопросом: “Родители, что вы творите?” Вы носите на руках грудных детей на протесты, берете с собой ребенка на митинги, гуляете за руку со школьниками среди толпы и ОМОН”, – написала она.

Пресс-секретарь уверена, что таким образом родители подвергают удару неокрепшую детскую психику.

“Вы блокируете проезд машинам детской коляской с ребенком. Ради чего? Взрослые, не заигрались ли вы в революцию? Прошу, одумайтесь! Не втягивайте в политику детей, дайте им шанс на детство, которое было у нас: спокойное и безопасное”, – отметила Чемоданова.

На 6 сентября в Беларуси запланированы новые протестные акции. В Минске и других городах пройдет Марш единства. В МВД республики призвали не принимать в них участия, так как эти протесты несанкционированные.

Массовые акции протеста в Беларуси продолжаются с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 173 человека. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России. По последним данным МВД страны, на протестах 4 сентября силовики задержали 41 человека.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси “не были ни свободными, ни справедливыми”, а власти применили “непропорциональное и неприемлемое насилие” к протестующим.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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