 

“Вернуть власть на места”. В Тернопольской области прошел форум партии “За майбутнє”

06.09.2020, 12:50, Новости дня

5 сентября в городе Скалат Тернопольской области прошел Открытый форум сторонников партии “За майбутнє”, сообщает ТСН. 

Участники форума обсудили план развития региона, основными задачами назвали привлечение инвестиций в медицину и модернизацию промышленности. Как заявил глава партии, наред от группы “За майбутнє” Игорь Палица, его политсила хочет “вернуть власть на места”, пишут “Українські новини”. 

“Наша задача – победить, взять власть в областном совете, в местных советах и принимать решения самим. Никто не вправе вмешиваться в решения, которые принимают [местные] советы. Они избраны народом, а люди, которых назначает Киев, не вправе решать, как двигаться регионам”, – сказал Палица. 

Форум сторонников партии прошел в городе Скалат. Фото: пресс-служба партии “За майбутнє”

Выборы в местные органы власти в Украине назначены на 25 октября. “Українські новини” пишут, что представители “За майбутнє” будут принимать участие в выборах во всех пятидесяти пяти объединенных территориальных общинах Тернопольской области. Кроме того, Палица говорил, что политсила выставит своих кандидатов и в других регионах, в частности – в Киевской области.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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