В Госдуме назвали голословными обвинениями заявление Берлина по Навальному

06.09.2020, 12:48, Новости дня

Россия может сотрудничать в ситуации с блогером Алексеем Навальным, но ее готовы голословно обвинять, продвигая свои экономические интересы, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Это большой антироссийский спектакль. РФ как ни одна другая страна заинтересована в установлении истинных причин произошедшего с Навальным. Мы готовы к полновесному сотрудничеству по всем направлениям. Но, по-видимому, все роли уже расписаны. Нас готовы на пустом месте голословно и бездоказательно обвинять, нагло и цинично придвигая таким образом свои политические и экономические интересы», – сказал Слуцкий РИА «Новости».

Он также прокомментировал высказывание главы МИД ФРГ Хайко Мааса, выразившего надежду, что действия РФ по расследованию ситуации не заставят Берлин «изменить позицию по «Северному потоку – 2».

По мнению Слуцкого, заявления о возможности заморозки строительства газопровода из-за ситуации с блогером подтверждают провокационный характер истории.

«Заявления Мааса фактически дублируют высказывания британских властей двухлетней давности по сюжету с отравлением Скрипалей. РФ так и не были представлены четкие выводы о состоянии Навального, не было названо то самое вещество из так называемой ими группы «Новичок». Это highly likely 2.0», – заключил депутат.

Ранее Маас заявил, что РФ должна дать разъяснения по инциденту с Алексеем Навальным, иначе Берлин с партнерами «обсудят ответ» на случившееся.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, отвечая на слова Мааса, отметила, что правительство Германии тормозит процесс расследования ситуации с блогером Алексеем Навальным, поскольку не отвечает на запрос российской Генпрокуратуры.

Минюст Германии еще 27 августа получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с Навальным.

В Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии федеральных вооруженных сил заявили, что якобы обнаруженный в крови Навального яд относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок».

При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован впавший в кому блогер, докладывали о том, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что далеко не все немецкие политики приняли на веру причастность властей РФ к следам «Новичка», якобы обнаруженным у блогера.