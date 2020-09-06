В РФ за сутки выявили 5,1 тыс. случаев коронавируса

06.09.2020, 11:48, Новости дня

Количество зарегистрированных случаев коронавируса в РФ за сутки выросло на 5 тыс. 195, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

«За последние сутки в РФ подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 тыс. 195 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1156 (22,2%) без клинических проявлений», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости».

Всего за время пандемии в стране зафиксировали 1 млн 25 тыс. 505 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,5%.

«За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 2 тыс. 823 человека… За весь период выписано по выздоровлению по РФ – 840 тыс. 949», – отметили в штабе.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в РФ находятся 209 тыс. человек.

За прошлые сутки в РФ было выявлено 5 тыс. 205 новых случаев коронавируса.