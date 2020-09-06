 

Москва обвинила Берлин в торможении расследования по ситуации с Навальным

06.09.2020, 11:48, Новости дня

Правительство Германии тормозит процесс расследования ситуации с блогером Алексеем навальным, поскольку не отвечает на запрос российской Генпрокуратуры, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова в своем Facebook прокомментировала заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса, который сообщил, что РФ обязана расследовать инцидент с Навальным, если она «не имеет никакого отношения к нападению» на блогера.

«Уважаемый господин Маас, если правительство ФРГ искренне в своих заявлениях, то оно должно быть само заинтересовано в том, чтобы в максимально короткие сроки подготовить ответ на запрос Генпрокуратуры России. Он был передан еще 27 августа. Пока уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру нет, ведь управление юстиции Берлина, которое отвечает за рассмотрение вопросов оказания правовой помощи, только в пятницу получило от властей ФРГ запрос Генпрокуратуры России», – подчеркнула Захарова.

Она отметила, что «срочности» не хватает именно немецкой стороне, поскольку управление юстиции Берлина только «изучает запрос».

«Не направляя ответ, Берлин тормозит процесс расследования, к которому призывает. Специально?», – заключила Захарова.

Напомним, Маас заявил, что РФ должна дать разъяснения по инциденту с Алексеем Навальным, иначе Берлин с партнерами «обсудят ответ» на случившееся.

Минюст Германии еще 27 августа получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с Навальным.

В Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что якобы обнаруженный в крови Навального яд относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок».

При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован впавший в кому блогер, докладывали о том, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что далеко не все немецкие политики приняли на веру причастность властей РФ к следам «Новичка», якобы обнаруженным у блогера.



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