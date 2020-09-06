Минпросвещения оценило масштабы распространения коронавируса в школах

06.09.2020, 11:48, Новости дня

В РФ зафиксированы лишь единичные случаи инфицирования детей коронавирусом в школах, сообщил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

Глушко в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что ведомство отслеживает информацию о распространении коронавируса в школах ежедневно, передает ТАСС.

«В том числе [отслеживается то], какое количество детей, классов, школ уходит на дистанционное обучение в связи с тем, что в том или ином учреждении выявлены случаи распространения инфекции. Такие случаи действительно есть, но, на самом деле, именно такие случаи пока действительно единичные», – указал замминистра.

Он отметил, что во многих регионах, включая Москву, родителям разрешили переводить детей на дистанционный формат обучения.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения не будет запрещать посещение занятий школьникам, не сдавшим тест на коронавирус после возвращения из-за границы. Между тем российские учителя пожаловались на новые условия работы на фоне COVID-19.