 

В КНДР, вероятно, готовятся к запуску баллистической ракеты с подлодки – аналитики из США

06.09.2020, 11:30, Новости дня

Спутниковые снимки северокорейской верфи “Синпо” показывают активность, указывающую на подготовку к испытаниям баллистической ракеты средней дальности, запускаемой с подводных лодок. Об этом 5 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой на экспертов вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

Фото со спутника показали, что одно из стоящих на верфи судов ранее уже использовалось для буксировки в море баржи с подводным испытательным стендом.

Аналитики говорят, что эта деятельность “наводит на размышления, но не дает окончательных выводов” о возможной подготовке к предстоящим испытаниям баллистической ракеты.

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд стран, ограничительные меры неоднократно расширялись.

12 июня 2018 года президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали соглашение в Сингапуре. В документе указано, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, Северная Корея подтвердила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

27–28 февраля 2019 года во вьетнамском Ханое прошел второй американско-северокорейский саммит. Президент США сказал, что постарается достичь с лидером КНДР договоренностей по денуклеаризации, а затем “превратить Северную Корею в экономический центр”. Стороны не достигли соглашения.

30 июня 2019 года Трамп и Ким Чен Ын встретились в Пханмунджоме – деревне в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи. Стороны договорились создать группу переговорщиков от двух стран, которые будут уполномочены заниматься вопросами денуклеаризации.

С июля 2019 года КНДР возобновила запуски ракет.

Трамп заявлял, что последние пуски ракет КНДР не нарушают договоренностей, достигнутых между ним и Ким Чен Ыном. Глава Пентагона Марк Эспер отметил, что США не будут резко реагировать на запуски ракет и намерены “держать дверь открытой” для переговоров с Пхеньяном.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09 / Шойгу вручил кубок Армейских игр команде России

24.08 / В Германии оценили решение Австрии выслать российского дипломата

16.08 / Махонин: Музей истории пермского баскетбола можно считать по-настоящему народным

09.08 / В Бразилии число больных COVID-19 превысило 3 млн

01.07 / ЦИК обработал половину протоколов голосования по поправкам в Конституцию

10.08 / В Крыму зафиксирован рекордный прирост новых случаев коронавируса

30.06 / Немецкие компании высказались против санкций в отношении России

09.07 / Россия отказалась давить на Китай в вопросе ядерного разоружения

24.07 / Врач перечислил долгосрочные последствия коронавируса

15.08 / Для белорусов победа над Лукашенко – это только первый левел. Потом придется противостоять Путину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска