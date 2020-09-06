В КНДР, вероятно, готовятся к запуску баллистической ракеты с подлодки – аналитики из США

06.09.2020, 11:30, Новости дня

Спутниковые снимки северокорейской верфи “Синпо” показывают активность, указывающую на подготовку к испытаниям баллистической ракеты средней дальности, запускаемой с подводных лодок. Об этом 5 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой на экспертов вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

Фото со спутника показали, что одно из стоящих на верфи судов ранее уже использовалось для буксировки в море баржи с подводным испытательным стендом.

Аналитики говорят, что эта деятельность “наводит на размышления, но не дает окончательных выводов” о возможной подготовке к предстоящим испытаниям баллистической ракеты.

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд стран, ограничительные меры неоднократно расширялись.

12 июня 2018 года президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали соглашение в Сингапуре. В документе указано, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, Северная Корея подтвердила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

27–28 февраля 2019 года во вьетнамском Ханое прошел второй американско-северокорейский саммит. Президент США сказал, что постарается достичь с лидером КНДР договоренностей по денуклеаризации, а затем “превратить Северную Корею в экономический центр”. Стороны не достигли соглашения.

30 июня 2019 года Трамп и Ким Чен Ын встретились в Пханмунджоме – деревне в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи. Стороны договорились создать группу переговорщиков от двух стран, которые будут уполномочены заниматься вопросами денуклеаризации.

С июля 2019 года КНДР возобновила запуски ракет.

Трамп заявлял, что последние пуски ракет КНДР не нарушают договоренностей, достигнутых между ним и Ким Чен Ыном. Глава Пентагона Марк Эспер отметил, что США не будут резко реагировать на запуски ракет и намерены “держать дверь открытой” для переговоров с Пхеньяном.