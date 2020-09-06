В Беларуси 5 сентября задержали 91 митингующего

06.09.2020, 11:30, Новости дня

В Беларуси 5 сентября задержали 91 участника протестных акций, 34 из них отправили в СИЗО. Об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь министерства внутренних дел республики Ольга Чемоданова.

По данным правоохранителей, массовые акции прошли в 18 населенных пунктах Беларуси, а общее количество участников составило примерно 4 тыс. человек. В Минске, по данным МВД Беларуси, протесты проходили в восьми местах.

В ведомстве также призвали не участвовать в акциях протеста, которые назначены на 6 сентября.

В субботу, 5 сентября, в Минске прошли акции протеста. Днем возле кинотеатра “Октябрь” на минском проспекте Независимости собрались протестовать несколько групп студентов. Также в белорусской столице прошел женский марш.

Массовые акции протеста в Беларуси продолжаются с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 173 человека. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России. По последним данным МВД страны, на протестах 4 сентября силовики задержали 41 человека.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси “не были ни свободными, ни справедливыми”, а власти применили “непропорциональное и неприемлемое насилие” к протестующим.