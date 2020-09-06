 

На Японию обрушился тайфун “Хайшен”

06.09.2020, 11:30, Новости дня

На юг Японии сегодня обрушился тайфун “Хайшен”, власти просят жителей запастись водой и едой и не выходить из дома. Об этом сообщает агентство Associated Press.

“Хайшен” стал вторым мощным тайфуном в Японии за прошедшую неделю. Он вызвал сильные ветры и дожди и направился на север страны, который наиболее уязвим для наводнений и селей.

В метеорологической службе предупредили, что дождь сегодня будет таким же сильным, как ведро с водой, вылитое на голову.

Предупреждения об эвакуации были выпущены для более чем 50 000 человек на островах Окинава, Кюсю, в префектурах Кагосима и Нагасаки.

Скоростные поезда в Японии временно прекратили движение, десятки авиарейсов были отменены.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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