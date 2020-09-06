Кобзев встретился с ветеранами и детьми войны Иркутской области

06.09.2020, 11:08, Новости дня

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с ветеранами труда и детьми войны в День ветерана, который отмечают в регионе в первое воскресенье сентября.

На встрече Игорь Кобзев обсудил с ветеранами новые меры социальной поддержки, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. На встречу пришли ветераны Великой Отечественной войны, дети войны, ветераны труда. Врио главы региона и участники беседовали за самоваром с чаем.

«Дорогие ветераны! Сегодня ваш праздник. Пусть здоровье никогда вас не подводит, дети и внуки радуют, а в домах царит добро и достаток. Вы – гордость и слава Иркутской области. Своим трудом вы заслужили почет и уважение. Это не пустые слова. Я лично так считаю. И уверен – со мною согласится каждый», – обратился к собравшимся Кобзев.

Ветеранов труда в Иркутской области более 9 тыс. 300 человек. В регионе действуют меры поддержки таких категорий граждан: компенсация оплаты жилья и услуг ЖКХ, льготный проезд, обеспечение лекарствами. На реализацию закона о ветеранах труда в 2020-м году направлено более 147 млн рублей.