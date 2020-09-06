 

Кобзев встретился с ветеранами и детьми войны Иркутской области

06.09.2020, 11:08, Новости дня

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с ветеранами труда и детьми войны в День ветерана, который отмечают в регионе в первое воскресенье сентября.

На встрече Игорь Кобзев обсудил с ветеранами новые меры социальной поддержки, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. На встречу пришли ветераны Великой Отечественной войны, дети войны, ветераны труда. Врио главы региона и участники беседовали за самоваром с чаем.

«Дорогие ветераны! Сегодня ваш праздник. Пусть здоровье никогда вас не подводит, дети и внуки радуют, а в домах царит добро и достаток. Вы – гордость и слава Иркутской области. Своим трудом вы заслужили почет и уважение. Это не пустые слова. Я лично так считаю. И уверен – со мною согласится каждый», – обратился к собравшимся Кобзев.

Ветеранов труда в Иркутской области более 9 тыс. 300 человек. В регионе действуют меры поддержки таких категорий граждан: компенсация оплаты жилья и услуг ЖКХ, льготный проезд, обеспечение лекарствами. На реализацию закона о ветеранах труда в 2020-м году направлено более 147 млн рублей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Число случаев коронавируса в мире превысило 9,8 млн

28.08 / В Киеве зафиксирован антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки

14.07 / Адвокаты: обвиняемый в стрельбе в Walmart в Эль-Пасо страдал психическим заболеваниями

29.07 / Стали известны подробности ДТП с автобусом и «Газелью» в Москве

01.07 / В Одессе оштрафовали три ночных клуба за несоблюдение требований карантина – глава Одесской ОГА

25.07 / Сорок лет без Владимира Высоцкого

05.08 / США собрались развернуть крылатые ядерные ракеты морского базирования

24.08 / Коронавирус у хоккеистов клуба «Трактор» назвали детской болезнью

22.08 / Российский бизнесмен в США: Мой отчим – босс мафии, работал на Путина и был отравлен

18.07 / Во Франции начали расследование по факту умышленного поджога собора в Нанте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска