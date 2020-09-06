 

Турция начала перебрасывать танки к границе с Грецией

06.09.2020, 10:48, Новости дня

Анкара начала переброску тяжелой бронетехники к границе с Грецией на фоне напряженности в Средиземном море, сообщают информационные агентства.

Тягачи, перевозящие 40 танков, направились из района Рейханлы в провинции Хатай на границе с Сирией, передает ТАСС со ссылкой на агентство Ihlas.

Технику планируется на поезде доставить в западную провинцию Эдирне на границе с Грецией.

Ранее Турция поддержала инициативу НАТО о начале переговоров между Анкарой и Афинами по урегулированию ситуации в Средиземном море и объявила, что готова вступить в них без предварительных условий.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об угрозе начала большой войны в Средиземном море из-за островка Кастелоризо, расположенного в сравнительной близости от курортной Антальи. Остров дает Греции возможность претендовать на морскую зону площадью 40 тыс. кв. км. Турция признает контроль греков лишь над шестью морскими милями территориальных вод вокруг острова.



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