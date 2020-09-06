Глава МИД Украины заявил, что украинцы принесли цивилизацию в Россию

06.09.2020, 10:48, Новости дня

Украинцы принесли цивилизацию на отдельные территории России, они занимались там строительством городов, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Дорогие украинцы России, как бы вам сложно ни было сейчас, но украинское государство всегда будет помнить о вас, о ваших прадедах, которые строили целые города, возводили, приносили цивилизацию на отдельные территории Российской Федерации. Мы должны четко и прямо вслух говорить, что цивилизацию на значительную территорию РФ принесла Украина, принесли украинцы, приезжали туда, строили хозяйство, леса превращали в поселки и города, строили экономику», – сообщил Кулеба в интервью «Радио Свобода».

По его словам, именно украинцы, а не русские занимались развитием экономики в этих регионах, об этом стоит помнить как украинскому руководству, так и России.

Какие именно регионы РФ развили украинцы вместо россиян, Кулеба не уточнил.

Напомним, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обосновал украинские претензии на Кубань тем, что в гимне Украины есть строчка «от Сяна до Дона».