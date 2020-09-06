Немецкий политик – разговоры об отказе от российского газа «двуличны» — репутация немцев запятнана

06.09.2020, 9:30, Новости дня

Дискуссия о возможности прекращения строительства «Северного потока — 2» «немного двуличная», заявил лидер фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених. По его словам, совесть немцев от такого решения не станет чистой: их репутация в сфере энергетической политики итак запятнана и не из-за России.



Reuters

Несмотря на отравление российского блогера Алексея Навального лидер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених считает, что отказываться от «Северного потока — 2» нельзя. Дискуссию о возможности прекращения строительства газопровода он назвал «немного двуличной». Совесть немцев от такого решения не станет чистой. «Наша репутация в сфере энергетической политики запятнана. Взять хотя бы Ливию, Саудовскую Аравию», — передаёт его слова Frankfurter Allgemeine.

Если критики «Северного потока — 2» хотят быть последовательными, то они должны обратить внимание и на эти проблемы, отметил Мютцених. При этом он подчеркнул, что Германии необходим российский газ для перехода на альтернативные источники энергии. Голубое топливо служит своего рода «мостом», пояснил политик: «И, если бы я мог сотрудничать только с демократическими государствами, это было бы замечательно. Но тут есть большая проблема».

Дискуссию об отказе от «Северного потока — 2» в Германии спровоцировало дело Навального. Политики из коалиции ХДС/ХСС, Свободной демократической партии Германии и зелёные считают, что необходимо рассмотреть такую возможность. Немецкий же бизнес, а также министр экономики Петер Альтмайер считают наоборот. РФ же отрицает свою причастностью к отравлению Навального.