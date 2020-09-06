Работника верфи в США уволили за отказ снять кепку с надписью «Трамп 2020»

06.09.2020, 9:30, Новости дня

Американца Дэйва Сандерленда уволили после восьми лет службы на верфи за то, что он отказался снять кепку с надписью в поддержку президента США Дональда Трампа, пишет Fox News. В компании Huntington Ingalls Industries уточнили, что бывший работник нарушил существующий там запрет на агитацию на работе. Однако сам Сандерленд уверяет, что он не единственный из сотрудников, кто носил одежду или головные уборы с политическими лозунгами.



Reuters

Житель штата Вирджиния потерял работу на крупнейшей частной верфи в США за отказ снять кепку с надписью «Трамп 2020» на собрании по технике безопасности перед началом смены, передаёт Fox News.

55-летний Дэйв Сандерленд около восьми лет проработал на верфи Newport News Shipbuilding, принадлежащей судостроительной компании Huntington Ingalls Industries, которая является единственным производителем атомных авианосцев в США и одним из двух американских производителей атомных подводных лодок.

Несмотря на то что политика компании запрещает агитацию или ношение одежды, выражающей политическую позицию, на работе, Сандерленд на протяжении нескольких лет носил кепку со слоганом в поддержку действующего президента США Дональда Трампа. При этом, по словам американца, другие сотрудники также надевали на работу одежду с надписями в поддержку Демократической партии.

Как правило, Сандерленд надевал кепку по пути от машины до работы, а иногда во время собраний по технике безопасности, а непосредственно во время рабочей смены носил каску.

Хотя непосредственный начальник Сандерленда никогда не делал замечания из-за головного убора, на прошлой неделе руководитель одного из отделов привлёк к кепке внимание начальника цеха. Тем не менее сотрудник отказался её снять даже после того, как его предупредили, что это может стоить ему должности, так как нарушает правило о запрете на «агитацию» на работе.

Начальник цеха вызвала охрану, чтобы выпроводить Сандерленда. После временного отстранения от должности он был уволен.

«Я не проводил предвыборную агитацию, — приводит Fox News его слова. — Я носил кепку. Я не раздавал наклейки на бампер, не просил людей голосовать. Всё, что я делал, это носил кепку на работе».

По словам пресс-секретаря компании, запрет на агитацию призван не допустить нанесения ущерба сплочённости коллектива в столь сложной отрасли промышленности. При этом он подчеркнул, что политика компании не направлена против конкретной партии или кандидата.

«Обычно, когда наше внимание обращают на подобный вопрос, он решается быстро и неофициально. Однако, если работник отказывается соблюдать политику, это рассматривается как неподчинение», — отметили в компании.