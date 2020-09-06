 

Магазином приложений Apple заинтересовались антимонопольные органы Японии

06.09.2020, 3:53, Новости дня

Скандал вокруг магазина App Store, принадлежащего компании Apple, продолжает разрастаться. Началось все с того, что Epic Games подал судебный иск, после чего появилась публикация в Bloomberg с критикой технологического гиганта.

Теперь и японские антимонопольные органы «заметили», что множество их соотечественников – разработчиков приложений – жалуются на политику интернет-магазина App Store, буквально паразитирующего за счет непомерных комиссионных на своих клиентах и партнерах.

Напомним, что App Store требует 30-процентную комиссию при покупке разработок, представленных на страницах магазина. При этом у продавцов приложений нет реальной возможности отказаться от услуг площадки Apple.



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