 

“Я не гадаю на кофе”. Разумков оценил вероятность отставки Кабмина перед местными выборами

06.09.2020, 0:35, Новости дня

Отставка Кабинета Министров Украины под руководством премьера Дениса Шмыгаля перед местными выборами маловероятна, заявил в эфире телеканала “112 Украина” 5 сентября спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

“В нашем государстве много чего может произойти. Если мы говорим с вами о том, что можно будет на кого-то переложить свою ответственность или ответственность в целом, я думаю, что это маловероятно, и примеры в истории Украины это хорошо демонстрируют”, – прокомментировал Разумков.

Спикер Рады подчеркнул, что говорить об отставке правительства сейчас трудно.

“Я не гадаю на кофе”, – заявил он.

“Пока нет таких ни предложений от народных депутатов Украины, ни заявлений от Кабинета Министров о сложении своих полномочий. Мы будем работать дальше слаженно и эффективно в интересах государства”, – резюмировал Разумков.

Кабинет Министров во главе со Шмыгалем Верховная Рада назначила 4 марта текущего года.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.

Избирательный процесс на местных выборах официально стартовал 5 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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