 

Кулеба: Цивилизацию на значительную территорию России принесли украинцы

06.09.2020, 0:35, Новости дня

Украинское государство всегда будет помнить о соотечественниках, живущих в России, а РФ, в свою очередь, не должна забывать, что предки этих украинцев осваивали российские территории, неся туда цивилизацию. Об этом в интервью “Радіо Свобода”, которое вышло 5 сентября, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Мы должны четко и прямо вслух говорить, что цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина, принесли украинцы, которые приезжали туда, строили хозяйство, леса превращали в поселки и города, строили экономику. И мы должны помнить, и Россия должна помнить о том, что это сделали украинцы, а не россияне”, – сказал министр.

По словам Кулебы, пора переосмыслить политику помощи украинцам, живущим в России в условиях “почти тотального контроля ФСБ”.

“Наш инструментарий действий в России очень ограничен, но этим нужно заняться”, – пообещал министр.

В 2010 году в РФ закрыли Федеральную национальную культурную автономию Украины, в 2012-м – Объединение украинцев России, в 2017-м – библиотеку украинской литературы, в 2019-м генпрокуратура РФ признала Всемирный конгресс украинцев “нежелательной организацией” на территории России.

В 2020 году российские власти начали процедуру закрытия Сибирского центра украинской культуры “Серый Клин”. В МИД Украины заявили о продолжении репрессивной политики России против общественных организаций украинцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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