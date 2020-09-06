 

Украина «поставила на паузу» отношения с властями Белоруссии

06.09.2020, 0:08, Новости дня

Контакты с властями Белоруссии поставлены «на паузу», сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, «там, где происходит торговля и что-то там поставляется куда-то, это никто не останавливает», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Прямой».

Однако Киев «поставил на паузу контакты между официальными органами власти Украины и органами власти Белоруссии». Сейчас «каналом коммуникации» является МИД, «это достаточно узкий канал для специфического круга вопросов», сказал министр.

Такую позицию Кулеба объяснил нарушением прав человека в Белоруссии и выдачей Москве задержанных в Минске. Также Киев возмутился заявлениями Минска о том, что «Украина во всем оказывается виновата». 

Кулеба считает, что белорусские власти могли бы выдать Киеву хоть часть граждан, для этого якобы были юридические основания: «Можно было в присущем для президента Лукашенко стиле сбалансировать: 90% отдать России, а тех, кто нам был критически нужен, отдать в Украину». Как сообщил министр, Украина «хотела всех, но среди всех были люди, к которым» имелись «особенно интересные вопросы».

Напомним, Кулеба заявил, что Украинская сторона будет жестко реагировать только на действия Белоруссии, а не на словесные обвинения о вмешательстве Киева в дела республики.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытке Украины заполучить в заложники граждан России, которые принимали участие в боях в Донбассе.



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